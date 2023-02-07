"الصحة السورية": انتشال 3 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض فى حلب واللاذقية

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أعلنت وزارة الصحة السورية، أن الفرق الطبية تمكنت من انتشال ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض على قيد الحياة في محافظتي حلب واللاذقية، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الخدمة الصحية العاجلة.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور توفيق حسابا في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أن العمل مستمر منذ أكثر من 40 ساعة لانتشال الضحايا، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من المواطنين مع فرق الاستجابة من مختلف الجهات، مشيراً إلى أنه يمكن انتشال ضحايا على قيد الحياة والأمر يتعلق بالمكان الذي توجد به الضحية.