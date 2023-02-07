اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى إمبابة وبولاق الدكرور دون إصابات

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 12:55 م
السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى إمبابة وبولاق الدكرور دون إصابات اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع السيد عزام المتفرع من شارع الإمام الغزالي بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع الملكة المتفرع من كفر طهرمس أمام الوحدة الصحية ببولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 


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