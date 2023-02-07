السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق، بمنطقة الشيخ سالم بمدينة الفيوم، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الشيخ سالم بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه شب بالطابق الثاني، وتبين عدم وجود مصابين، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "دمشقين - اللاهون" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق القاهرة الفيوم الصحراوي شهد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، والأخرى ملاكي، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.