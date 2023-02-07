السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بدمنهور دون حدوث خسائر فى الأرواح

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة دمنهور دون حدوث خسائر فى الأرواح.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الجيش بمدينة دمنهور بسبب حدوث ماس كهربائى وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق وحروق مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حريق هائل داخل منزلهم بمدينة دمنهور.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالقرب من كلية الشريعة والقانون بمدينة دمنهور وتم السيطرة عليه وإخماده من قبل قوات الحماية المدنية قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة صاحب الشقة وزوجته ونجليه بحروق مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت المعاينة الاولية لمكان الواقعة حدوث ماس كهربائى داخل الشقة ادى إلى نشوب الحريق الذى ادى إلى إصابة اصحابها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.