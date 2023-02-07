اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:32 م
أكرم القصاص
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السلطان العمانى يعزى هاتفيا الرئيس السورى فى ضحايا الزلزال

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:04 م
السلطان العمانى يعزى هاتفيا الرئيس السورى فى ضحايا الزلزال السلطان العمانى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد
أ.ش.أ

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تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من السلطان العماني هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، معربا خلاله عن تضامنه والشعب العُماني مع الشعب السوري جرّاء كارثة الزلزال المدمر.

ووجه خلال الاتصال الهاتفي وفقا لوكالة الأنباء السورية، عن خالص التعازي للرئيس الأسد وللسوريين عموماً ولعائلات وذوي الضحايا خاصةً، ومتمنياً للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وأكّد السلطان العماني أنّ سلطنة عُمان ستقف مع سوريا في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.

 


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