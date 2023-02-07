السجن 7 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عاملا بالسجن 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة بنجع حمادي فى محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عبد العاطي.ع. 45 عاما، عامل، مقيم نجع حمادي، تهمة حيازة عقار الترامادول والتابيتادول المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وتم ضبطه وإحالته للمحاكمة.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 20113 لسنة 2022 ، والمقيدة برقم 2325 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.