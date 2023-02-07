اليوم السابع
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الرى تنظم ندوة توعوية بالخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:58 ص
الرى تنظم ندوة توعوية بالخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 ندوة توعوية بالخطة الاستراتيجية لرؤية مصر
كتبت أسماء نصار

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‎نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد بوزارة الموارد المائية والري ندوة توعوية عن الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والاستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها، بالتعاون وزارة التربية والتعليم و وزارة البيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى
 
‎وخلال الدورة تم التعريف بالتغيرات المناخية وآثرها على الموارد المائية، وتوعية الطلبة بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وتوعية الشباب بالسلوكيات الايجابية لترشيد المياه وكذلك مجهودات الوزارة لرفع الوعى بقضايا المياه ومواجهة التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية.
 
‎وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.
 
‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه، وتوجيهها من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.

الرى

الزراعة

المياه

الحفاظ على المياه



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