اليوم السابع
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الرى تعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضى بكورنيش الإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:21 ص
الرى تعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضى بكورنيش الإسكندرية.. صور كورنيش الإسكندرية
كتبت أسماء نصار

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أعلن المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري، انتهاء هيئة حماية الشواطئ من اصلاح الهبوط الأرضى بكورنيش الإسكندرية الذى حدث نتيجة ارتفاع الأمواج المصاحبة لنوة الكرم.

وتعرض أمس رصيف طريق الكورنيش بمدينة الإسكندرية لهبوط بمسافة 20 مترا أمام شاطئ سيدى بشر، والناتج عن الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم وبالتنسيق بين أجهزة هيئة حماية الشواطئ ومحافظة الإسكندرية تم تكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ حماية عاجلة للمنطقة المذكورة وإصلاح الهبوط الحادث بالرصيف.

كما تم التنسيق مع قيادات المحافظة وإدارة مرور الإسكندرية لتسهيل تنفيذ أعمال الحماية العاجلة وحركة سيارات نقل الأحجار والخرسانة، وتم الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، وجارى تنفيذ أعمال حماية إضافية باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان لاستكمال أعمال الحماية بالكامل فى المنطقة المذكورة. 

أعمال الإصلاحات بالكورنيش
أعمال الإصلاحات بالكورنيش

 

كورنيش الإسكندرية
كورنيش الإسكندرية

 


كورنيش الاسكندرية

هبوط كورنيش الاسكندرية

اصلاح كورنيش الاسكندرية

نوة الكرم



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