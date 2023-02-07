الرئيس السيسي يعزى بشار الأسد فى ضحايا الزلزال.. إنفوجراف

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد.

- أعرب الرئيس عن خالص التعازى فى ضحايا الزلزال المدمر الذى وقع أمس

- متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين

- أكد الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق فى هذا المُصاب الأليم

- وجه الرئيس السيسى بتقديم جميع أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة فى هذا الصدد إلى سوريا

-أعرب الرئيس السورى عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسى

- مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين