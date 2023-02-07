اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحسين أحوال الأئمة والدعاة وتأهيلهم.. إنفوجراف

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:00 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحسين أحوال الأئمة والدعاة وتأهيلهم.. إنفوجراف إنفوجراف الرئيس السيسى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات من بينها جهود وزارة الأوقاف في الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وعرض لأنشطتها الدعوية والمجتمعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات المستديمة للرئيس بشأن تنمية موارد وأصول هيئة الأوقاف وحُسن إدارتها واستثمارها بما يحقق الصالح العام.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في هذا الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحسين أحوال الأئمة والدعاة
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحسين أحوال الأئمة والدعاة

 

الاجتماع تناول جهود الأوقاف فى الاستعداد لشهر رمضان المعظم وعرض لأنشطتها الدعوية والمجتمعية

 

متابعة تنفيذ التوجيهات المستديمة للرئيس بشأن تنمية موارد وأصول هيئة الأوقاف وحُسن إدارتها واستثمارها بما يحقق الصالح العام

 

التوجيه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً

 

تعزيز جهود مواكبة الخطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه، على نحو مستنير ومعتدل

 

الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامي ومقاصده السامية وترسيخ القيم الإنسانية

 


الرئيس السيسى

وزير الأوقاف

الأوقاف

الائمة

تأهيل الائمة

اليوم السابع بلس



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