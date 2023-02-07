الدفاع المدنى السورى يحذر من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصى بعد الزلزال

عبد الوهاب الجندى

حذر الدفاع المدني السوري، اليوم الثلاثاء،، من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي غربي إدلب، داعيا السكان في مدينة جسر الشغور ودركوش توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا فجر الإثنين.

وقال الدفاع السورى: "إذا بقي منسوب النهر يرتفع قد يؤدي لدخول المياه للمنازل على جانبيه.".