الدفاع المدنى السورى يحذر من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصى بعد الزلزال

حذر الدفاع المدني السوري، اليوم الثلاثاء،، من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي غربي إدلب، داعيا السكان في مدينة جسر الشغور ودركوش توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا فجر الإثنين.
وقال الدفاع السورى: "إذا بقي منسوب النهر يرتفع قد يؤدي لدخول المياه للمنازل على جانبيه.".
من جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في شمال غربي سوريا إلى 1621 شخصا، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع في الوقت الذي مازالت فيه عمليات البحث مستمرة في القرى والمدن المنكوبة من هذا الزلزال الذي وصفه بـ"المدمر".
وأشار المرصد السوري إلى سوء الحالة المعيشية للمتضررين من الزلزال بعد سقوط منازلهم وخوفهم من الهزات الارتدادية وآثارها داخل البلاد، مطالبا في الوقت نفسه السلطات السورية بتوفير مأوى مؤقتة لهؤلاء المتضررين في أسرع وقت في ظل سوء الأحوال الجوية.