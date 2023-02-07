الخميس.. بدء التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، قبل قليل.

وأكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نسبة النجاح وصلت إلى 82.26 %، بنسبة متميزة عن الأعوام الماضية.

وأضاف الفولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التظلمات على الدرجات ستبدأ الخميس القادم وستستمر لمدة 15 يوما من بدء تلقى الطلبات.

وأكد الفولى أن المديرية مستعدة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى بجميع مدارس المحافظة من خلال الاستعدادات الكاملة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على مديرى المدارس الالتزام بها لمواجهة الأمطار من خلال فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول ومرافق المدرسة حال سقوط الأمطار وعدم إعادته إلا بعد جفاف كامل الجدران والأرضيات، والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة والمداومة على متابعة سلامة جميع النوافذ وزجاج النوافذ وسلامة جميع الأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع الوصلات الكهربائية والتأكد من تغطية كافة الأسلاك والبواطات.

وتابع الفولى أنه تم التأكد من نظافة جميع أسطح المبانى المدرسية وخلوها تماما من الرواكد بجميع أنواعها مع المداومة على تسليك جميع مسالك ومخرات المياه، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول أثناء تساقط الأمطار خاصة الأمطار المصاحبة للبرق والرعد، وتوعية الطلاب بصفة دائمة من خلال الإذاعة المدرسية اليومية أو صحف الحائط بالابتعاد تماما عن أى أعمدة إنارة أو أى مصدر للتيار الكهربائى أثناء سقوط الأمطار أو بجوار أعمدة الإنارة الموجودة وسط تجمعات المياه فى الشوارع أو الحدائق أو أفنية المدارس وتوخى الحذر بتجنب السير فى برك المياه بمنتصف الشوارع لتجنب السقوط فى بالوعات الصرف الغير مغطاه.