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الحكومة تنفى وجود عجز أدوية فى احتياجات المستشفيات الحكومية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:12 ص
الحكومة تنفى وجود عجز أدوية فى احتياجات المستشفيات الحكومية المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن وجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، تواصل المركز  مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد، أنه لا صحة لوجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، مُشددةً على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع ضخ كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات الرسمية من مصادرها الموثوقة.
 
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مجلس الوزراء

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