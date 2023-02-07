

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن ذلك جاء في تصريحات لوزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف من مطار دمشق الدولي عقب استقبال المطار مساء اليوم 3 طائرات مصرية محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية ومواد طبية وخيام لمساعدة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا.



وأضاف مخلوف إن "جهود الإنقاذ هي الأولوية الأولى، ثم تقديم المساعدات الطبية والاستشفاء للمصابين وإيواء من غادر منزله لتقديم كل ما يلزم له بشكل كامل، بالإضافة إلى أعمال تدقيق السلامة الإنشائية للمنازل التي تصدعت، وكل ذلك في سياق من التكامل بين جهود مؤسسات الدولة والدعم الذي تلقته سوريا من الأشقاء والأصدقاء، والذي يعبر عن مكانة الشعب السوري لدى تلك الدول".