اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجنايات تقضى بالإعدام شنقا لمتهم والمؤبد لـ 11 بـ"خلية داعش العمرانية"

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:05 م
الجنايات تقضى بالإعدام شنقا لمتهم والمؤبد لـ 11 بـ"خلية داعش العمرانية" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى بالإعدام شنقا لمتهم واحد، والسجن المؤبد لـ 11 متهما آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية".
كما عاقبت المحكمة 3 متهمين، بالمشدد 15 سنة، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 4 متهمين آخرين.
 
وخلال الجلسات السابقة، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وجاء فيه: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بان تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "ه. ع" محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.
 
 
 

داعش العمرانيه

خلية العمرانية

الجنايات

اخبار مصرية

داعش العمرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة