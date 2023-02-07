التهاب الزائدة الدودية أكثر شيوعًا عند الشباب.. لا تتجاهل هذه العلامات

كتبت فاطمة خليل

الزائدة الدودية عبارة عن كيس على شكل إصبع يخرج من القولون على الجانب الأيمن السفلي من بطنك ويلتهب عندما يكون لديك التهاب الزائدة الدودية، يعاني الشخص المصاب بهذه الحالة من آلام أسفل البطن اليمنى، ومن الضروري أن تسعى للحصول على رعاية طبية في الوقت المناسب في حالة تشخيصك بهذه الحالة، في هذا التقرير نتعرف على علامات الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية عند الشباب، بحسب موقع "Health".

هل ألم الظهر يشير إلى التهاب الزائدة الدودية؟ على الرغم من أن المرض مرتبط بشكل شائع بعدم الراحة في البطن، فقد تعاني أيضًا من ألم في جانبي ظهرك (المعدة).

يعد ألم الظهر الذي لا يختفي بعد 4 ساعات علامة تحذيرية على وجود خطأ ما (وليس فقط احتمال إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية)، لذلك يجب عليك مراجعة الطبيب لفحصك.

إذا كان الألم مرتبطًا بالفعل بالتهاب الزائدة الدودية، فقد يلزم العلاج الفوري، من الأفضل استشارة الطبيب ومعرفة السبب الكامن وراء آلام الظهر.

هل لدى المراهقين المصابين بالتهاب الزائدة الدودية علامات مختلفة عن البالغين أو الأطفال الصغار؟

غالبًا ما يُظهر المراهقون نفس العلامات والأعراض التي تظهر على البالغين، يمكن أن يبدأوا بشكل مختلف قليلاً، تمامًا كما هو الحال مع الأطفال.



غالبًا ما يكون الانزعاج الباهت في منطقة السرة هو الأعراض الأولى عند الأطفال والمراهقين (السرة) بعد ذلك، ينتقل الانزعاج أو الألم إلى الجانب الأيمن السفلي ويزداد سوءًا مع تفاقم العدوى الداخلية.

حتى الرضع والأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن عامين يمكن أن يصابوا بالتهاب الزائدة الدودية، سيلاحظ أحد الوالدين أولاً وجود انتفاخ في المعدة أو انتفاخ، يتبعه في كثير من الأحيان القيء.

تظهر الأعراض النموذجية الأخرى بسرعة كبيرة في جميع الحالات ، حتى في الأطفال والمراهقين، الغثيان والحمى وفقدان الشهية.



مضاعفات التهاب الزائدة الدودية ومن هم أكثر عرضة لها الذكور أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الزائدة الدودية من الإناث، على الرغم من أنه غالبًا ما يصيب الأشخاص في سن المراهقة وأوائل العشرينات ، إلا أنه قد يؤثر على أي شخص، حتى الأشخاص الأكبر سنًا.

قد تتمزق الزائدة الدودية إذا تُركت دون علاج. قد تنجم المضاعفات عن انفجار الزائدة الدودية. التهاب الصفاق هو أحد هذه العواقب التي يمكن أن تسبب عدوى خطيرة تنتشر في جميع أنحاء البطن.

أعراض غير عادية أو أقل شهرة لالتهاب الزائدة الدودية تشمل أعراض التهاب الزائدة الدودية الأخرى الأقل شيوعًا ألمًا خفيفًا أو شديدًا في الجزء العلوي أو السفلي من البطن أو الظهر أو الطرف الخلفي، أو التبول المؤلم أو الصعب ، أو القيء قبل بدء آلام المعدة ، أو التشنجات ، أو الإمساك ، أو الإسهال المصحوب بغازات، أو حمى، أو فقدان الشهية وتورم في البطن.

ما هي أسباب التهاب الزائدة الدودية؟ يمكن اكتشاف التهاب الزائدة الدودية عند انسداد الزائدة الدودية. العوامل الأخرى المحتملة التي تستدعي هذه الحالة هي تراكم البراز المتصلب والديدان المعوية والإصابة المؤلمة والأورام.



ما هو علاج الزائدة الدودية؟ مسار العلاج الموصى به لالتهاب الزائدة الدودية الحاد هو استئصال الزائدة الدودية إما فتح البطن أو منظار البطن. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأفراد، يمكن أن تكون المضادات الحيوية الوريدية هي العلاج الأول.

يجب أن يكون علاج الألم بأسيتامينوفين والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أولوية قصوى لمنع أي عمل غير ضروري أو متأخر.