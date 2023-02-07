"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى المسابقة الفنية "لمحات من الهند"

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "لمحات من الهند"، وذلك تحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وبحضور الدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، ونائب سفير الهند والمسئولين بالسفارة ومركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالقاهرة وأولياء أمور الطلاب الفائزين.

وتفقد نائب السفير معرض لأعمال الطلاب الفائزين، وقام الوفد الهندى بتبادل الحديث مع الطلاب حول المسابقة ومدي استفادتهم منها، وتشجيعهم بممارسة هذه المسابقات الفنية التي ترتقي بالروح والحث الفني، كما شارك أحد الفرق الهندية في الاحتفالية بالعزف الموسيقى.

وأعربت الدكتورة رباب عبد المحسن عن سعادتها بحضور هذه الاحتفالية، مثنية على مجالات التعاون مع السفارة الهندية على مدار 26 عامًا فى رعاية الطلاب المبدعين والدعم للمسابقات الفنية والتي شارك فيها هذا العام عدد 600 طالب/طالبة من طلاب المدارس.

وأثنت على الأعمال المتميزة التي قدمها الطلاب والتي جسدت عمق الروابط الثقافية والفنية بين مصر والهند، والأفكار البناءة للطلاب في نقل وربط الثقافات بشكل رائع.

وأوضحت أنه لأول مرة سيشارك معلمي التربية الفنية علي مستوي الجمهورية في مسابقة "لمحات من الهند" خلال العام القادم، لإظهار حبهم وتأثرهم بالثقافة الهندية.

وفي كلمته، رحب د.س مينا، مدير مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية بالقاهرة بالحضور، مشيرًا إلى أن المسابقة أقيمت في 6 محافظات بما يقرب من 430 مدرسة، وذلك بعد توقف لمدة عامان بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن العام القادم ستقام المسابقة علي نطاق أوسع وسيتم إدراج فئات أخرى من أصحاب الهمم.

ومن جانبه، أكد آشيش جوبتا نائب سفير دولة الهند بمصر على التعاون الثنائي بين مصر والهند، معربًا عن امتناته لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كضيف شرف لاحتفالات الجمهورية بدولة الهند خلال الشهر الجارى، مؤكدًا علي أن مثل هذه الزيارات تعطي زخما قويا بين البلدين، حيث يشهد هذا العام الاحتفال بمرور 75 عام علي إرساء العلاقات الدبلوماسية الهندية المصرية.

وأضاف إن اليوم نحن بصدد إطلاق جسر آخر من جسور الروابط الثقافية بين البلدين من خلال توزيع جوائر مسابقه الرسم "لمحات من الهند" وعلي مدي 27 عامًا استمر المركز علي تنظيم المسابقة، وتحديدًا من عام 1994.

وفي نهاية كلمته، أعرب عن تقديره بمشاركة مصر فى هذه المسابقة، وهنأ الفائزين وقدم الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الثقافة المصرية، ووزارة الخارجية المصرية.

وأسفرت التصفيات النهائية عن فوز 63 طالب وطالبة من محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والإسكندرية، والشرقية، والبحر الأحمر)، وقد قدمت الدكتورة رباب عبد المحسن "ممثلة عن قيادات الوزارة" الجوائز من ميداليات وشهادات تقدير للطلاب الفائزين.

وجاء ترتيب الطلاب الفائزين على النحو التالى: المرحلة الثانوية فاز بالجائزة الأولي، كلًا من مارك مدحت فوزي من محافظة القاهرة، والطالب شمس محمد أحمد من محافظة الجيزة، والطالبة ماريا أيوب شاكر من محافظة البحر الأحمر، والطالبة يمني أشرف السيد من محافظة الإسكندرية، والطالبة دنيا عبد الحميد السيد من محافظة الشرقيه، والطالبة حنين نبيل أحمد من محافظة الغربية، والطالب رغدان صبحي إبراهيم من محافظة القليوبية، كما فاز بالجائزة الثانية كلاً من: همس أحمد يسري من محافظة القاهرة، والطالبة ماريا فوزي توفيق من محافظة الجيزة، والطالبة ساندي منصور حكيم من محافظة البحر الأحمر، والطالب علي محمد حسنين من محافظة الإسكندرية، والطالبة هنا محمود محمد منمحافظة الشرقية، والطالبة الشيماء أشرف شعبان من محافظة الغربية، والطالب عمر أحمد محمد من محافظة القليوبية، وفاز بالجائزة الثالثة كلاً من سارة مرقص زاخر من محافظة القاهرة، والطالبة رقية عبد المعطي أحمد من محافظة الجيزة، والطالبة ملك ضوي خضير من محافظة البحر الأحمر، والطالبة سما محمد السيد من محافظة الإسكندرية، والطالبة نيرفانا رضا محمد من محافظة الشرقية، والطالبة يارا عصام أحمد من محافظة الغربية، والطالبة منه الله أحمد محمد من محافظة القليوبية.

و في المرحلة الإعدادية، فاز بالجائزة الأولى، كلاً من فريدة أحمد نصار من محافظة القاهرة، والطالبة سارة مصطفى عبد العزيز من محافظة الجيزة، والطالبة مانويلا رضا عبد الشهيد من محافظة البحر الأحمر، والطالبة ميرنا أحمد محمد من محافظة الإسكندرية، والطالبة علا يحى السيد من محافظة الشرقية، والطالب محمود عبد الحميد كمال من محافظة الغربية، والطالب عبدالله عبد الحميد محمد من محافظة القليوبية، كما فاز بالجائزةالثانية كلاً من شهد سامح أنور من محافظة القاهرة، والطالبة فيروز إيهاب محمد من محافظة الجيزة، والطالبة ياسمينا محمود أحمد من محافظة البحر الأحمر، والطالبة بسمله رجب عبد العاطي من محافظة الإسكندرية، والطالبة نور شاكر عبد الحليم من محافظة الشرقية، والطالبة سما أحمد الحسنين من محافظة الغربية، والطالبة لوجين أحمد مصطفى من محافظة القليوبية، كما حصل علي الجائزة الثالثة كلاً من رينادا طه حسين حمدي من محافظة القاهرة، والطالبة مريم جمال عبد الجبار من محافظة الجيزة، والطالبة بسنت محمد عبد العظيم من محافظة البحر الأحمر، والطالبة مريم حسام الدين مصطفى من محافظة الإسكندرية، والطالبة جانا عصام كمال من محافظة الشرقيه، والطالبة ندا خالد نيل من محافظة الغربية، والطالبة جنى محمد عبد الونيس من محافظة القليوبية.