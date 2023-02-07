التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج انقلاب سيارة ملاكى على الطريق مما نتج عنه وفاة سائق يبلغ من العمر 34 سنة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفى تم نقله للمستشفى المركزى بجهينة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث مركز شرطة جهينة ورئيس وحدة مباحث المركز بانقلاب سيارة ومتوفى بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكى " قيادة المدعو هيثم ش م ع 34 سنة سائق ويقيم دائر مركز البلينا أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره من على الطريق عقب توقفه جزيا وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى جهية المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتم انتداب مفتش الصحة والذى قام بتوقيع الكشف الطبى على الجثة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة.