التشخيص المبكر لالتهاب الكلى ومراقبته على هاتفك الذكى

كتبت فاطمة ياسر

تمكن فريق من الباحثين في جامعة هيوستن الأمريكية من اكتشاف طريقة جديدة للتشخيص المبكر ومراقبة التهاب الكلى الذئبي في المنزل.

فإذا كنت قد أجريت اختبار الكشف عن الإصابة بكورونا في المنزل أو اختبار الحمل، فأنت قد أجريت ما يسمى علميًا اختبار فحص التدفق الجانبي وهو أداة تشخيصية تستخدم على نطاق واسع بسبب نتائجه السريعة وانخفاض تكلفته وسهولة استخدامه.

فطبق الفريق نفس التقنية لتقييم التهاب الكلية الذئبي، أو التهاب الكلى، وهو أحد أكثر المضاعفات خطورة لمرضى الذئبة الحمراء.

ويهدف الاختبار المنزلي، مع قراءة النتائج على الهاتف المحمول وفي نهاية المطاف إلى استبدال المعيار الذهبي لتشخيص التهاب الكلية الذئبي النشط، وهو خزعة الكلى الغازية، مع المراضة المصاحبة لها والتي لا يمكن تكرارها بشكل متسلسل، ويقيِّم الاختبار مستويات جين ترميز البروتين المعروف باسم ALCAM.

وكان لهذا الاختبار دقة 86% في تمييز التهاب الكلية الذئبي النشط عن جميع مرضى الذئبة الآخرين.

وباستخدام المؤشرات الحيوية التي اكتشفها الدكتور ريتشارد ويلسون، أستاذ الهندسة الكيميائية والجزيئية الحيوية في هافينجتون-ووستماير وأستاذ العلوم البيوكيميائية والفيزيائية الحيوية، أنشأ التطبيق القائم على الهاتف الذكي ومجموعة الاختبار بناءً على التكنولوجيا الكامنة وراء اختبارات الحمل المنزلية.

قال ويلسون، إن المراقبة الدورية لـ uALCAM باستخدام اختبار سهل الاستخدام من قبل المريض في المنزل يمكن أن تسرع الكشف المبكر عن تورط الكلى أو نوبات المرض في مرضى الذئبة، وبالتالي تقلل المراضة والوفيات.

وتكمن أهمية منصة اختبار نقاط الرعاية في قدرتها على تمكين المرضى من مراقبة حالتهم الصحية بسهولة، ما يسمح بالتشخيص المبكر ومراقبة تطور المرض، ويمثل LFA منصة اختبار التشخيص السريع الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.

وفي هذا العمل، استخدم الفريق المقايسات المناعية للتدفق الجانبي المستندة إلى الفوسفور النانوي لإظهار الوعد في تسهيل مراقبة نشاط المرض في المنزل باستخدام الهاتف الذكي.