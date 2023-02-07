اليوم السابع
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الاستثمارات الأمريكية فى مصر ترتفع إلى 9.2 مليار دولار عام 2021/2020

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:00 ص
الاستثمارات الأمريكية فى مصر ترتفع إلى 9.2 مليار دولار عام 2021/2020 موانئ - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجلت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 19.8%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع ليصل إلى 8 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.2%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 2 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 5.2%، فيما سجلت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل  5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من  عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%..


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مصر وأمريكا

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