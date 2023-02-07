الاستثمارات الأمريكية فى مصر ترتفع إلى 9.2 مليار دولار عام 2021/2020

كتب: مدحت عادل

سجلت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 19.8%.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع ليصل إلى 8 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.2%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 2 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 5.2%، فيما سجلت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%..