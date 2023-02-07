اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:57 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مُخيم "قلنديا" ويعتقل 3 فلسطينيين

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:39 م
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مُخيم "قلنديا" ويعتقل 3 فلسطينيين الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم "قلنديا"، الواقع شمال مدينة القدس المحتلة، خارج جدار الفصل العنصري.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين عقب مُداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتأسس مخيم "قلنديا" عام 1949، ويقع المخيم شرق وغرب الشارع الرئيسي الرابط بين القدس ومدينتي البيرة ورام الله، وبلغت مساحة الأراضي التي أُقيم عليها المخيم عند الإنشاء نحو 230 دونمًا، ثم ازدادت حتى وصلت 353 دونمًا.

وينحدر أبناء المُخيم من 48 قرية مُهجرة منها بير اماعين، وساريس، وقشوع، وبرفيليا، ومدن اللد، ويافا، والرملة، والقدس.

 


الاحتلال الإسرائيلي

مخيم قلنديا

فلسطين

اسرائيل

القدس



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