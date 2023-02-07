الاتحاد الأوروبى يصف زلزال تركيا وسوريا بـ"الكارثة الأسوأ منذ عقود"

وأوضح ميجيل في اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أرسلوا فرق إنقاذ ومعدات طبية فضلا عن مساعدات عاجلة وإقامة مستشفيات ميدانية إلى سوريا وتركيا.



وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل 27 فرقة مكونة من رجال الأطفال ومتخصصين ومهندسين من أجل حماية المدنيين، لافتا إلى أنه من خلال المفوضية الأوروبية يتم التنسيق لتوزيع المساعدات من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد.