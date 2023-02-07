اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبى يصف زلزال تركيا وسوريا بـ"الكارثة الأسوأ منذ عقود"

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:43 م
الاتحاد الأوروبى يصف زلزال تركيا وسوريا بـ"الكارثة الأسوأ منذ عقود" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل
أ.ش.أ

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قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل إن العالم أمام أسوأ كارثة في المنطقة منذ عقود، في إشارة إلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف الضحايا والمصابين.

وأوضح ميجيل في اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أرسلوا فرق إنقاذ ومعدات طبية فضلا عن مساعدات عاجلة وإقامة مستشفيات ميدانية إلى سوريا وتركيا.


وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل 27 فرقة مكونة من رجال الأطفال ومتخصصين ومهندسين من أجل حماية المدنيين، لافتا إلى أنه من خلال المفوضية الأوروبية يتم التنسيق لتوزيع المساعدات من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد.

 


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