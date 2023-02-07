اليوم السابع
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الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يلتقى سفير كازاخستان بالقاهرة

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:18 م
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يلتقى سفير كازاخستان بالقاهرة جانب من الزيارة
كتب محمد أسعد

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التقي اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السفير خيرات لاما سفير جمهورية كازخستان بالقاهرة، وذلك لمناقشة آخر ما آلت إليه مستجدات الأعمال بمشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس بحي الظاهر تمهيدا لافتتاحه قريباً.
 
وتناول اللقاء استعراض آخر ما آلت إليه أعمال مشروع ترميم المسجد والتي تساهم دولة كازاخستان في تمويله تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.
 
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كما شهد اللقاء كذلك بحث مدى إمكانية إقامة معرضا مؤقتا للآثار الإسلامية يطوف عدد من المدن بجمهورية كازاخستان، بما يساهم في تعريف الشعب الكازاخي بالحضارة المصرية العريقة وتشجيع حركة السياحة الوافدة من كازاخستان.
 
ومن جانبه، أعرب السفير خيرات لاما عن مدي تقديره للتعاون المثمر الذي تشهده العلاقات المصرية الكازاخية في مجال العمل الأثري، معربا عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال العمل الأثري من حيث أعمال التدريب على الحفائر والترميم وعلم المتاحف، بالإضافة إلى إقامة معهد لتعليم علم الآثار في دولة كازخستان.
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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