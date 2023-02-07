استلام ماكينة حفر الأنفاق Mixshield الجديدة لحفر الخط الرابع للمترو

كتب سيد الخلفاوى

استقبلت الشركات المصرية العاملة فى تنفيذ وإنشاء خط المترو الرابع ، ماكينة حفر الأنفاق Mixshield الجديدة (TBM) بقطر 6.7 متر والمصنعة من قبل شركة Herrenknecht Deutschland AG الألمانية، والتى سيتم استخدامها فى حفر أنفاق الخط الرابع للمترو.

وصنعت الماكينة داخل مصانع شركة هيرنكنشت الألمانية ضمن صفقة تضم 4 ماكينات مخصصة لحفر الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة بطول 40 كم "السادس من أكتوبر - القاهرة الجديدة".

ويمتد مسار المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع للمترو من محطة حدائق الأشجار وصولا إلى محطة الفسطاط بطول 19 كم ، وتضم 17 محطة، ويبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة،فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة الرحاب بالقاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

ومشروع الخط الرابع ل مترو أنفاق القاهرة الكبرى يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين وهما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ويتم تمويله من الجانب اليابانى بقرض ميسر للغاية .

يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على عدد 4 شرائح.