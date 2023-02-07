اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:03 م
أكرم القصاص
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استسلام عنصرين من الميليشيات الإرهابية للجيش الصومالي في مدينة "يبدوا"

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:00 م
استسلام عنصرين من الميليشيات الإرهابية للجيش الصومالي في مدينة "يبدوا" الجيش الصومالي - أرشيفية
أ ش أ

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استسلم عنصران من ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم الثلاثاء، إلى قوات الجيش الصومالي في مدينة "يبدوا" المقر المؤقت لولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الثلاثاء، أن كل من عبد القادر يوسف، وصلاد محمد قررا الاستسلام للجيش الصومالي بعد تخليهما عن فكرهم المتطرف والفظائع التي ترتكبها الميليشيات الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء، مشيرة إلى تواصل استسلام المنشقين عن الميليشيات الإرهابية للاستفادة من العفو العام الذي أعلن عنه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

 


الميليشيات الإرهابية

يبدوا

الصومال

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