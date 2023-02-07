استخراج 111 بطاقة رقم قومي مجانا ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" بكفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ومصلحة الأحوال المدنية، من استخراج 111 بطاقة رقم قومى مجانية لسيدات وفتيات وذوى الهمم، بقرية برج مغيزل بمركز مطوبس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة وإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ.

قالت الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، أن فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، يواصل جهوده فى تنفيذ مشروع مشروع بطاقتك حقوقك، لاستخراج بطاقات الرقم القومى المجانية للسيدات من كبار السن والفتيات وذوى الهمم من السيدات والمرضى، بالتعاون مع المحافظة ومصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة أنها تتوجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل الغير قادرات صحيا منهن مجانا.

وأشارت شاكر، إلى أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة كفر الشيخ بإشراف الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

من جانبه أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، والسجل المدنى، ومديرية أمن كفر الشيخ، للانتقال بالسيارة التى خصصتها المحافظة لذلك بواقع سيارتين من أجل الزيارات المنزلية لكبار السن، من السيدات وذوى الهمم، والفتيات غير القادرات بالمنازل بالقرى والمناطق النائية والبعيدة بمراكز المحافظة المختلفة، إضافة لقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس، لتصوير السيدات غير القادرات" فتيات وسيدات وكبار السن" لاستخراج بطاقات الرقم القومى لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة.

وقال "نور الدين"، إن المحافظة تدعم هذه المبادرة وتوفر لهما الإمكانيات اللازمة للانتقال إلى القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية البعيدة لتصوير السيدات واستخراج بطاقات الرقم القومى الجديدة لهن نظرا لأهميتها الشديدة فى التعاملات الحكومية، وصرف المعاش والتعاملات الحياتية المختلفة لإثبات الشخصية.