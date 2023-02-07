إكسترا نيوز: واشنطن توافق على بيع راجمات صواريخ هيمارس لبولندا بـ10 مليارات دولار

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية توافق على بيع راجمات صواريخ هيمارس لبولندا بقيمة 10 مليارات دولار.

وفى وقت سابق أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أن أول دبابة من طراز (ليوبارد 2) تبرعت بها كندا لأوكرانيا قد وصلت إلى بولندا.

وكتبت أناند -في تغريدة على "تويتر"- "وصلت إلى بولندا أول دبابة قتال رئيسية كندية من طراز (ليوبارد 2) التي تبرعنا بها لأوكرانيا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الإثنين.

وأضافت وزيرة الدفاع الكندية في تغريدتها "جنبا إلى جنب مع حلفائنا، سنقوم قريبا بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام هذه المعدات"، وأن كندا ستستمر في دعم أوكرانيا والوقوف إلى جانبها.

يُشار إلى أن كندا أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنضم إلى "تحالف دبابات" دولي وتنقل أربع دبابات قتال رئيسية من طراز (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا، كما وافقت كندا أيضا على شراء منظومة الدفاع الجوي (ناسامز) و200 مركبة مدرعة لأوكرانيا.