اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 10:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:38 ص
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 22-25 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الموج من 3-4 متر وحالة البحر مضطربة.

 

كما تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

 

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.


البحر الاحمر

موانئ البحر الاحمر

ميناء شرم الشيخ

شدة الرياح

اغلاق ميناء شرم الشيخ

حالة الطقس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة