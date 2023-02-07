إصلاح خط مياه وتفقد المحطات للاطمئنان على تشغيلها بكامل طاقتها فى دسوق وبيلا

شهدت مدينتا دسوق وبيلا بمحافظة كفر الشيخ عدداً من الحملات المتنوعة الليلية، وجولات لرئيسي المدينتين ونوابهما، وإصلاح خط مياه شرب، ومتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع مياه الأمطار ليلا، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونائب رئيس المدينة لشئون القرى، فتحى يوسف، والمهندس هانى البسيونى، مدير عام منطقة مياه الشرب، محطات الصرف الصحى بنطاق مركز ومدينة دسوق، للوقوف على سير العمل بها وتواجد النوتيجية الليلة، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، واتخاذ كافة التدبيرات اللازمة لمواجهة الأمطار السيول.

كما تابع رئيس مجلس المدينة، رفع مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة ومخلفات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، بالاضافة إلى حملات النظافة اليومية، موجها الشكر لفريق العمل من عمال النظافة والسائقين بأحياء مدينة دسوق ب باستمرارهم بالعمل على رفع مياه الأمطار بشوارع دسوق.

كما شنت الأجهزة التنفيذية على مستوى جميع الوحدات المحلية بمركز ومدينة بيلا، حملات ليلية مكثفة لاستيعاب مياه الأمطار من الشوارع والناجمة عن هطول أمطار متفاوتة الشدة ومستمرة على جميع أنحاء مركز بيلا، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتعامل الفوري مع تقلبات الطقس ورفع وشفط كافة المياه الناتجة عن سقوط الأمطار.

وتابع علي أمين، نائب رئيس المدين لشئون النظافة، أعمال كسح وسحب تجمعات مياه الأمطار ليلا من شوارع وأحياء المدينة، وفتح بالوعات صرف الأمطار لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والمركبات، وشدد رئيس مدينة بيلا علي المتابعة المستمرة لأضرار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأشجار وأعمدة وأسلاك الكهرباء للحد من حدوث أي أضرار، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة أعمال منظومة النظافة بالوردية المسائية من الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة.



استمرار رفع مياه الامطار



الحرص عل متابعة مياه الامطارط



متابعة رفع مياه الامطار ليلا



رفع مياه الامطار ليلا ببيلا



اصلاح خط مياه شرب