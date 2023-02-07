إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 8 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا ، بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت سلطات الأمن من السيطرة عليها، وتم ضبط المتهمين من الطرفين وإحالتهم لجهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين في قرية أبا البلد التابعة للوحدة المحلية بميانة فى مركز مغاغة بسبب خلافات الجيرة

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي تم السيطرة علي المشاجرة، التي وقعت بين خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص هم: زينب.م 37 عاما، أحمد.م 40 عاما، عبد الله. م 25 عاما، عمر.ا 23 عاما، علي.ج 27 عاما، محمد.ش 40 عاما، حسن.م 30 عاما، حسين.م 40 عاما.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي المركزى لتلقى العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم القبض على أطراف المشاجرة وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.