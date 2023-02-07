إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

أصيب 8 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز مغاغة في شمال محافظة المنيا، بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت سلطات الأمن من السيطرة عليها، وتم ضبط المتهمين من الطرفين وإحالتهم لجهات التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين في قرية أبا البلد التابعة للوحدة المحلية بميانة فى مركز مغاغة بسبب خلافات الجيرة.
وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي تم السيطرة علي المشاجرة، التي وقعت بين خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة 8 أشخاص هم: زينب.م 37 عاما، أحمد.م 40 عاما، عبد الله. م 25 عاما، عمر.ا 23 عاما، علي.ج 27 عاما، محمد.ش 40 عاما، حسن.م 30 عاما، حسين.م 40 عاما.
وتم نقل المصابين إلى المستشفي المركزى لتلقى العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم القبض على أطراف المشاجرة وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 8342 ن ا ن، تمناية، 8174 ن ي ر، تاكسي، بالطريق الزراعي مصر أسوان بين قريتي إطسا المحطة والبيهو بمركز سمالوط.
بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارت هيئة الإسعاف والفحص تبين أن الحادث وقع بسببالسرعة مما أسفر عن إصابة محمد إبراهيم 41 عاما، كهربائي، وحسن ناجح 25 عاما، سائق، يقيمان بمركز سمالوط وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج.
كما تلقي مأمور مركز شرطة مغاغة، بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة، أمام مسجد الفتح بشارع طه حسين بمدينة مغاغة، ما أسفر عن إصابة إيمان وصفي 16 عاما طالبة.
كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسبب السرعة بالطريق الدائري في مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة الحسيني سيد 52 عاما، موظف، يقيم بمدينة المنيا.
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