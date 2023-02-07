إصابة 3 شباب إثر نشوب حريق بمنزلهم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 3 شباب بحروق متفرقة بالجسم من الدرجتى الأولى والثانية، إثر نشوب حريق بالمنزل وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى العاشر الجامعى كل من " مينا م" 30 عامًا مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بالساقين، و"بشاى ش ش" 31 عامًا مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالوجه، و"فهيم ا ف" 35 عاما مصابا بحروق من الدرجة الأولى بالكفين، وتبين حدوث إصابتهم إثر نشوب حريق بالمنزل المقيمين به بالمجاورة 43 بالعاشر من رمضان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وفى سياق آخر لقى مسن مصرعه غرقا فيما أصيب طفل، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة بخارية تروسيكل بهما بمصرف بقرية الصوفية نطاق مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصوفية،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد بورود إشارة مستشفى الصوفية بوصول " محمد ال م " 77 عاما جثة هامدة، و" خالد ع م" 12 عاما مصابا بسحجات وكدمات متفرقة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة،وتبين من التحريات وقوع حادث انقلاب تروسكيل قيادة المتوفى والطفل بمصرف نطاق قرية الصوفية دائرة مركز أولاد صقر، مما أسفر عن مصرع المسن غرقا ونجاة الطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة،وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، والاستعلام عن حالة المصاب.