اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 14شخصا نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس.. صور

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:37 ص
إصابة 14شخصا نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس.. صور جانب من الحداث
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد وتم نقل المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية دائرة مركز فايد. 

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث. 

 

على الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبى، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 

 

 
 

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)


 

 


الاسماعيلية

طريق الاسماعيلية السويس

حادث تصادم سيارتين

اسعاف الاسماعيلية

امن الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة