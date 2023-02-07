إصابة 14شخصا نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس.. صور

أصيب 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد وتم نقل المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

على الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبى، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.