إصابة 13 شخصا فى حوادث متفرقة بمراكز المنيا

أصيب 13 شخصا فى حوادث متفرقة بمراكز محافظة المنيا، وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تثادم بين سيارة ملاكى وعربه كارو على الطريق الزراعى مصر اسوان بالقرب من قرية المحرص التابعة لمركز ملوى، وقد أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة بين كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم،وجار العرض على النيابه العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة.

كما تلقت أجهزة الأمن بالمنيا، إخطارا، من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة على طريق عزبة خليل بمجلس قروى شلقام في بني مزار، وقد أسفر الحادث عن أصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وشهد طريف ابوعلى بمركز ملوى حادثا مروريا، إثر انقلاب دراجة بخارية كانت تقل 3أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم بإصابات متنوعة وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كما شهد الطريق الدائري بمدينة المنيا انقلاب دراجة بخارية، مما أسفر عن إصابة شخص، وأفادت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحوادث السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم إحالتها إلى النيابه العامة لتباشر التحقيق.