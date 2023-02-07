إصابة 12 عاملا فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق "أبوسمبل - توشكى"

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 12 عاملا، مساء اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق أبو سمبل بعد كمين توشكا بين الكيلو 220 و265، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 12 شخصا، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى العلاج اللازم.

وتبين إصابة كلا من: حسين سعيد عبد المجيد 30 عام غيبوبه تامة ونزيف بالأذن، ووليد حمدي صابر 16 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد رمضان أحمد 16 سنة، جرح بالجبهة على العين اليمنى وجروح متفرقه بالوجه والكفين ومحمد محمود عمار 16 سنة جرح قطعى بفروة الرأس حوالي 3 سم وعاطف سعد مشالي 40 سنة، جرح مفتوح بالرأس وكدمات بالصدر ومحمد سعد حسن 48 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعصمت عبد الصبور عابدين 47 سنة، كدمات وجروح متفرقة حمدى إبراهيم موسى 49 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وفراج أسعد فرج المولى 18 سنة اشتباه كسر بقاع الجمجمة وسالم فتحى سليم 23 سنة، جرح قطعى بالرأس سامح أشرف سعد 22 سنة، جرح قطعي بالرأس وخدمات متفرقة.