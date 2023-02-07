إصابة شابين بطلقات نارية فى ظروف غامضة بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شابان بطلق ناري، اليوم الثلاثاء، في ظروف غامضة بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شابان بطلق ناري في قرية البحري قمولا التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق آخر كانت قد عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش بقرية بهجورة بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، علاء.ع، 35 عاما، مقيم بهجورة، بتهمة حيازة حشيش مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وإحراز بندقية آلية وطلقتان بعد ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 20525 لسنة 2022، جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2207 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.



