إدارة الحوار الوطنى تعزى شعبي سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال

كتب محمد السيد

تقدمت إدارة الحوار الوطني بخالص العزاء والمواساة للشعب السوري والتركي وأهالي ضحايا الزالزال المدمر، متمنية لهم الرحمة والمغفرة، ومؤكدة تضامن مصر الكامل مع الشعبين السورى والتركى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعرب عن تعازيه للشعبين السوري والتركي فى ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق بالدولتين وخلف ضحايا عديدة، قائلا: "أُعرب عن خالص التعازي لشعبي سوريا وتركيا ولأسر الضحايا هذا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط".

أضاف الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكرواتي، بقصر الاتحادية: "أؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي واستعدادنا لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الزلزال.. خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله سرعة شفاء المصابين".