أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى الأسبوع الماضى.. فيديو وصور

كتبت أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع ل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 79 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تنفذها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري ب محافظة الجيزة ، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 432 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 15 ألفا و674 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن، كذلك عقد 6 ندوات ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على زراعات القمح، والخضر، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بمركز بنها حول الأهمية الاقتصادية لمكافحة القوارض، كما واصلت حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، حيث تم ازاله حالة تعدى بجمعيه كفر الاربعين لقريه جمجرة التابعة لمركز بنها.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المرور على زراعات القمح بقرى مركز قويسنا المحطة للوقوف على حاله الأصداء والحشائش والعدوات الحشرية، كما واصلت حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة (10) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، المرور على الجمعيات والادارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كذلك تم المرور على زراعات البصل بمركز ابو حماد وخاصة الحقول الارشادية، كما نظمت مديرية الطب البيطري ورشة عمل حول تحسين سلالات الماشية باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي للماشية.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، استلام مبنى الوحدة البيطرية بالغنيمي مركز قلين بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، كما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، عدد من الندوات الإرشادية بالقطاع الريفي بوحدة قرية عامر حول أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام وعن مرض انفلونزا الطيور وخطورته وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: وادى النطرون، حوش عيسى، دمنهور، كفر الدوار.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة حالة تعدى بزمام ادارة خورشيد الزراعية، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، حملة مكبرة للكشف عن سوسة النخيل بالاشتراك مع مجلس المدينة في سيوة ومعهد الوقاية ومعمل النخيل وتم عمل روابط من شباب الواحة للاشتراك في الحملة وتدريبهم على أعمال الكشف عن الإصابات بسوسة النخيل.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد يوم حقل بالحقول الارشادية ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول القمح، كذلك واصلت أعمال المكافحة بجمعيات جنوب بورسعيد، كذلك تم متابعة الزراعات الشتوية من القمح والبنجر بجمعيات جنوب بورسعيد، ومتابعة الأصول الغير مستغلة في نطاق محافظة بورسعيد، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الشتوية القائمة، وزراعات القمح، كذلك الجمعيات والادارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كذلك تم ضخ السلع الغذائية بمنفذ جمعية العطوي الزراعية مركز فارسكور، كما اعلنت مديرية الطب البيطري الانتهاء من تحصين 10200 رأس ماشية ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما شنت حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 221 كجم لحوم ومصنعاتها واسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

و شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 طن و632 كجم لحوم ومصنعاتها وذبح خارج المجازر واسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أعلنت الانتهاء من تحصين 2808 راس ماشية من الابقار والاغنام والماعز ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، اجتماعاً مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كما تم استقبال وفد منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ومسؤولي وزارة الزراعة حيث تم تفقد مجمع الخدمات الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) كما تم على هامش الزيارة لقاء عدد من المزارعين بقرية الزرابى وتمت حلقة نقاشية موسعة بين المزارعين واعضاء المنظمة ومسؤولي وزارة الزراعة حول أبرز المشكلات التي قد تعوق المزارعين وكيفية ايجاد حلول لها.

واطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر 7 لجان تحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، في كافة قرى ونجوع ومدن المحافظة، كذلك تم توعية المواطنين من المربيين، بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد المرض الوبائي وتوعيتهم بخطورة مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام وما يسببه المرض من خسائر اقتصادية في الثروة الحيوانية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 750 كجم لحوم ومصنعاتها وذبح خارج المجازر واسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر يناير2023.

ماشية

وشنت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط اكثر من 369 كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 30 ألفا و744 راس ماشية من الابقار والاغنام والماعز ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن، كما وذاصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء المرور على الحقول الإرشادية بكلا من وادى طور سيناء ووادى ميعر والريف المصري لمتابعة محصول القمح، كذلك تم عقد لقاء مع المزارعين بوديان طور سيناء لتقديم التوعية والنصح والإرشاد اللازم عن زراعة القمح والمحاصيل الأخرى.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.