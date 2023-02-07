اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:56 م
أكرم القصاص
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أكثر من 6000 قتيل.. مأساة تركيا وسوريا من الزلزال المدمر.. إنفوجراف

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:15 م
أكثر من 6000 قتيل.. مأساة تركيا وسوريا من الزلزال المدمر.. إنفوجراف زلزال تركيا

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فى حصيلة جديدة، أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3432 قتيلا و21103 إصابة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

 

وتخشى السلطات من استمرار ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي وقع قبل فجر الاثنين والهزات الارتدادية حيث يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين تشابك المعدن والخرسانة.

 
سوريا
 

فى تركيا:

• ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلًا و20436 جريحا
• إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن
• وصول 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى 
• عرض أكثر من 70 دولة الإسهام فى أعمال البحث والإنقاذ
 

فى سوريا:

• ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2990 قتيلا
•   الهلال الأحمر السورى يناشد المجتمع الدولى لرفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال
• احتياج سوريا لمعدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لتتمكن المنظمة من مواصلة عمليات الإنقاذ

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