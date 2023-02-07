أبراج تقطير الغاز تغادر ميناء الأدبية وتتجه نحو ميناء الدخيلة لمجمع غازات الصحراء الغربية

كتب: مدحت عادل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أن أبراج التقطير للغاز، غادرت ميناء الأدبية مساء أمس بالاتجاه نحو ميناء الدخيلة، للاستخدام لأغراض العمل بمجمع الغازات بالصحراء الغربية، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع الغازات من 600 مليون قدم مكعب يومياً إلى 1500 مليون قدم مكعب يومياً، للاستغلال الأمثل للغازات المنتجة من حقول الغاز.

وذكر البيان أن عمليات شحن عدد 3 من أبراج التقطير للغاز بدأت أمس على السفينة المخصصة لنقل الأبراج بحراً من ميناء الأدبية للدخيلة.

والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلنت في بيان سابق لها عن استقبال هذه الأبراج الذي تم تصنيعها بأيدٍ مصرية في الورش المركزية لشركة بتروجت المصرية، بالتعاون مع شركة جاسكو وتم تحميلها ونقلها للميناء براً على كاسحات الشركة الوطنية لخدمة النقل وأعالي البحار "نوسكو".



ابراج تقطير الغاز بميناء الادبية



ابراج تقطير الغاز