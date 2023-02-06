Dell تنضم لقائمة "تسريح العاملين" وتعلن خفض 6650 وظيفة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن شركة ديل التكنولوجية، التي تواجه تراجعا شديدا فى الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ستنهى 6650 وظيفة، لتصبح أحدث شركة تكنولوجية تتخلى عن آلاف الموظفين.

وكتب جيف كلارك، مسئول التشغيل بالشركة فى مذكرة أطلعت عليها بلومبرج، وقال إن الشركة تشهد ظروف سوق لا تزال تنبئى بمستقبل غير محدد، وقال متحدث باسم الشركة إن خفض الوظائف يمثل نسبة 5% من قوة العمل العالمية فى ديل.

وبعد ازدهار فى استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصى خلال وباء كورونا، شهدت ديل وغيرها من الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر تراجعا شديدا فى الطلب. وقال شركة تحليل صناعة التكنولوجيا IDS إن البيانات الأولية تشير إلى أن شحنات الكمبيوتر الشخصى تراجعت بشدة فى الربع الرابع من 2022. ومن بين الشركات الكبرى، شهدت ديل التراجع الأكبر، بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة فى 2021، وفقا لـ IDS، وتعتمد ديل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية PC فى 55% من عائداتها.

وقال كلارك للعاملين إن إجراءات خفض التكاليف السابقة، بما فى ذلك وقف التوظيف وفرض قيود على السفر، لم تعد كافية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة أن عمليات إعادة التنظيم إلى جانب خفض الوظائف تعتبر فرصة لرفع الكفاءة.

وكان هذا أسوأ عام شهدته صناعة التكنولوجيا فى وول ستريت منذ الأزمة المالية عام 2008. وخسرت شركات أبل وأمازون وألفابيت وميكروسوفت وميتا مجتمعة 3.9 تريليون دولار من قيمتها السوقية.

والآن، بدأت العديد من شركات التكنولوجيا العام بتبنى استراتيجية عمل جديدة وغير مألوفة، وهى التقشف. ففى الأشهر الأخيرة، قالت العديد من الشركات إنها تسعى لطرق لخفض التكاليف والقضاء على المشروعات المستقبلية التى تحتاج أموالا كثيرة.

وأعلنت كل من أمازون وألفابيت ومايكروسوفت وميتا، كل على حدة، خطط تسريح أكثر من 10 آلاف من العاملين.