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5 مرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة سوهاج.. بالأسماء

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:13 م
5 مرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة سوهاج.. بالأسماء المرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة سوهاج
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية للمتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة سوهاج، حيث كشفت عن تقدم 5 مرشحين لرئاسة الجامعة، وهم:
 
1ـ الدكتور حسان حمدى نعمان نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا.
2ـ الدكتور عبد الباسط محمد أبو ضيف أستاذ بكلية العلوم.
3ـ الدكتورة لبنى عبد المحسن عبيد نصير أستاذ بكلية العلوم.
4ـ الدكتور مجدى محمد أمين عميد كلية الطب.
5ـ الدكتور حازم عبد الرحمن عبيد الله الأستاذ بكلية الزراعة.
 
وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة بنها حيث كشفت عن تقدم 9 مرشحين وهم :
 
1 - الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب 
2 - الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 
3-. الدكتور اسلام محمد شيحة بكلية العلوم جامعة بنها 
4 - الدكتور محمد فهمى شندى عامر أستاذ بكلية الطب البشرى 
5 - الدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة
6 - الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميد كلية الفنون التطبيقية
7 - الدكتور جمال السيد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة 
8 - الدكتور محمد جمال الدين الاشهب عميد كلية الطب البشرى
9 - الدكتورة عبير فتح الله الرباط بكلية الآداب 
 قرر المجلس الأعلى للجامعات ، ولجنة اختيار القيادات الجامعية إعادة فتح باب التقدم لرئاسة جامعة كفر الشيخ ، وذلك بناءً على التقرير المقدم من لجنة إختيار القيادات الجامعية وموافقة الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي).
 
وزاره

 


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