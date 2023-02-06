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17 فبرير.. فريق" مسار إجبارى" على مسرح دار أوبرا دمنهور لأول مرة

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:00 م
17 فبرير.. فريق" مسار إجبارى" على مسرح دار أوبرا دمنهور لأول مرة أوبرا دمنهور
البحيرة - ناصر جودة

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تستضيف أوبرا دمنهور الفريق الغنائى" مسار إجباري" فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 17 فبراير لإحياء حفل فني مميز لاول مرة، ويتضمن برنامج الحفل باقة من أروع وأجمل الأغاني التى قدمها الفريق خلال مشوراهم الفنى الذى بدأ عام 2004. 
 
وقال المايسترو شريف محى الدين  مدير أوبرا دمنهور والاسكندرية، أن هذا الحفل يأتى  ضمن الفعاليات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية والتي تسعى إلى تقديم مختلف الفنون إلى الجميع ولا تقتصر على الإسكندرية والقاهرة فقط بهدف تحقيق العدالة الثقافية.
 
يقدم مسار إجباري الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري، ويضم الفريق كلا من أحمد حافظ وأيمن مسعود وهانى الدقاق ومحمد صيام وتامر عطاالله.
 
 


 

 


دار الاوبرا المصرية

محافظة البحيرة

اوبرا دمنهور

فريق مسار اجبارى

المايسترو شريف محى الدين



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