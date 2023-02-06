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10 معلومات مهمة عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادة الإعدادية

الإثنين، 06 فبراير 2023 09:00 ص
10 معلومات مهمة عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأت المدارس والمديريات التعليمية، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ونرصد فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن نتائج الامتحانات: 
 
- ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى فى المدارس.
 
- بدء ظهور وإعلان النتائج لطلاب الشهادة الإعدادية فى بعض المديريات واستكمال إعلان باقى النتائج حتى الأسبوع المقبل.
 
- تظهر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية إلكترونيا على موقع المديريات التعليمية بعد اعتماد النتائج من قبل المحافظين.
 
- مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 140 درجة.
 
- تعلن نتائج امتحانات صفوف النقل بعد إضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى مجموع درجات الطالب فى امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.
 
- درجات الطالب فى امتحانات الفصل الدراسي الأول مكملة لدرجاته بامتحان الفصل الدراسي الثاني.
 
- يحصل طلاب النقل على نتيجة الفصل الدراسي الأول من المدرسة المقيد بها الطالب.
 
- من حق الطالب تقديم طلب تظلم على أى مادة يرغب فى التظلم فيها.
 
- تعلن نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بعد انتهاء التصحيح الإلكترونى والورقى فى المدارس.
 
- تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام بالدرجات وليست بالتقديرات.
 
 

التربية والتعليم

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023

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