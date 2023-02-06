"يونهاب": منطاد "طقس" كورى شمالى يدخل المجال الجوى لكوريا الجنوبية

أ.ش.أ

ذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) أنه تم رصد منطاد طقس من كوريا الشمالية داخل المجال الجوي لكوريا الجنوبية، مما دفع الجيش إلى تعزيز أنشطة المراقبة والرصد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول- رفض الكشف عن هويته- قوله إن المنطاد يبلغ طوله حوالي مترين وغادر الجنوب بعد ساعات، ولم يتخذ الجيش خطوات دفاع جوي محددة، مثل إرسال الطائرات المقاتلة إلى مكان الحادث، حيث قدر أن المنطاد لا ينوي القيام بأنشطة تجسس.

وأضاف المصدر أنه تم الكشف عن حادث المنطاد، الذي تم رصده هذا الأسبوع، وسط التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن منطاد تجسس يُشتبه في كونه من الصين أسقطته الولايات المتحدة قبالة ساحل "كارولينا"، في نهاية الأسبوع.