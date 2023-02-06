يحيى زكريا: مصر للطيران حريصة على مد أواصر التعاون مع الأشقاء فى أفريقيا

كتب محمود عبد الغني

أعرب يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن سعادته لعقد فاعليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا على أرض مصر، لافتا إلي أن ذلك يؤكد مدى الإرتباط الوثيق للوطن مصر والشركة العريقة مصرللطيران بكل ما يخدم ويطور صناعة الطيران بمختلف القطاعات وعلى رأسها صيانة وعمرة الطائرات في القارة الأفريقية.

وقال رئيس مصر للطيران في كلمته خلال مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا، المقام في أحد فنادق القاهرة، أن مصر للطيران رائدة في القارة الأفريقية كونها أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واستمرت حاملة لواء الريادة والالتزام بالمسئولية في مجال صناعة النقل الجوي تجاه أشقائها بالقارة السمراء.

وأضاف، سعت مصر للطيران طوال تاريخها والذى امتد لأكثر من 90 عاماً للربط بين جمهورية مصر العربية وعدد كبير من الدول الأفريقية حيث تسيرالشركة الوطنية رحلاتها الجوية إلى ما يقرب من 36 مطار بالقارة الأفريقية سواء رحلات مباشرة أو غير مباشرة عن طريق إتفاقيات المشاركة بالرمز، وهناك خطة طموحة للتوسع داخل القارة الافريقية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتابع، لم تكتف مصرللطيران بالتوسع من خلال الرحلات الجوية ، بل سعت إلى تعميق التعاون المشترك بين دول القارة السمراء من أجل تحفيز الاستثمار فى مجال الطيران المدنى من خلال عقد العديد من الشراكات الإقتصادية في كافة مجالات وأنشطة النقل الجوي في أفريقيا، والتدريب وتبادل الخبرات مع الشركات الأخرى. وأوضح، أنه خلال رحلات الشحن الجوي، عززت مصرللطيران التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا عبر تشغيل رحلات منتظمة لنقل البضائع بين القاهرة وجوبا بجنوب السودان، وكذلك تشغيل رحلات شحن جوي إلى لاجوس بنيجيريا ونجامينا بتشاد وغيرها. وأشار أن إلي شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية تقوم بدور كبير، والتي تقوم بأعمال الصيانة الدورية وعمرة المحركات للعديد من طائرات شركات الطيران الإفريقية، حيث فتحت الشركة مؤخرا آفاقا جديدة في القارة السمراء لتضيف إلى عملائها العديد من شركات الطيران الأفريقية الهامة. وقال "زكريا" أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تلعب دورا أساسيا في تعزيز العلاقة بين مصر والدول الإفريقية في مجال صناعة النقل الجوي، وتحظي الأكاديمية بشراكات مع عدة دول بالقارة السمراء منها "كينيا وتنزانيا والسودان"، وتسعى قدمًا نحو استقطاب مزيدًا من التعاقدات في إفريقيا، من خلال تدريب الأطقم الفنية وأفراد الركب الطائر من شركات الطيران الإفريقية داخل الأكاديمية. وأكد علي حرص مصرللطيران على مد أواصر التعاون مع أشقائنا فى القارة من خلال استقبال سفراء وممثلو الدول الإفريقية بمصر بشكل دائم للقيام بجولات ميدانية داخل مصر للطيران للتعرف على إمكانيات الشركة الوطنية وخبراتها في مجال صناعة النقل الجوي وما تقوم به من خدمات يمكن الاستفادة منها في دول القارة السمراء، مستهدفة هذا السوق الواعد نحو مسيرة التطور العالمية. وشدد رئيس مصر للطيران علي أن صناعة النقل الجوي العالمى تواجه العديد من التحديات، والتى آثرت بشكل كبيرعلى مسيرة النمو لهذا القطاع، لافتا الي أن تداعيات جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير على حركة السفر والطيران حيث تكبدت شركات الطيران خسائر هائلة. وتابع، وبينما تعبر صناعة الطيران تداعيات هذه الأزمة واجهت أزمة جديدة هي الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي لتضيف الي الصعوبات الأخري التي تواجهها القارة السمراء ، والتي من بينها ضعف خطوط الطيران البينية بالقارة الأفريقية، وهي معوقات أدت إلى عرقلة التنمية في قارتنا وأخرت تحقيق ما نصبو إليه، الأمر الذي يتوجب معه ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تداعيات التغيرات المتلاحقة علي الساحة الدولية والإقليمية ومسايرة المبادرات الصادرة عن منظمتى الأيكاو والأياتا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا واعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والأمن والحفاظ على البيئة.

وتابع، لم تكتف مصرللطيران بالتوسع من خلال الرحلات الجوية ، بل سعت إلى تعميق التعاون المشترك بين دول القارة السمراء من أجل تحفيز الاستثمار فى مجال الطيران المدنى من خلال عقد العديد من الشراكات الإقتصادية في كافة مجالات وأنشطة النقل الجوي في أفريقيا، والتدريب وتبادل الخبرات مع الشركات الأخرى.

وأوضح، انه خلال رحلات الشحن الجوي، عززت مصرللطيران التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا عبر تشغيل رحلات منتظمة لنقل البضائع بين القاهرة وجوبا بجنوب السودان وكذلك تشغيل رحلات شحن جوي إلى لاجوس بنيجيريا ونجامينا بتشاد وغيرها.

وأشار أن الي شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية تقوم بدور كبير والتي تقوم بأعمال الصيانة الدورية وعمرة المحركات للعديد من طائرات شركات الطيران الإفريقية، حيث فتحت الشركة مؤخرا آفاقا جديدة في القارة السمراء لتضيف إلى عملائها العديد من شركات الطيران الأفريقية الهامة.

وقال "زكريا" أن أكاديمية مصرللطيران للتدريب تلعب دورا أساسيا في تعزيز العلاقة بين مصر والدول الإفريقية في مجال صناعة النقل الجوي ، وتحظي الأكاديمية بشراكات مع عدة دول بالقارة السمراء منها "كينيا وتنزانيا والسودان"، وتسعى قدمًا نحو استقطاب مزيدًا من التعاقدات في إفريقيا ، من خلال تدريب الأطقم الفنية وأفراد الركب الطائر من شركات الطيران الإفريقية داخل الأكاديمية.

وأكد علي حرص مصرللطيران على مد أواصر التعاون مع أشقائنا فى القارة من خلال استقبال سفراء وممثلو الدول الإفريقية بمصر بشكل دائم للقيام بجولات ميدانية داخل مصر للطيران للتعرف على إمكانيات الشركة الوطنية وخبراتها في مجال صناعة النقل الجوي وما تقوم به من خدمات يمكن الاستفادة منها في دول القارة السمراء، مستهدفة هذا السوق الواعد نحو مسيرة التطور العالمية.

وشدد رئيس مصر للطيران علي أن صناعة النقل الجوي العالمى تواجه العديد من التحديات والتى آثرت بشكل كبيرعلى مسيرة النمو لهذا القطاع ، لافتا الي أن تداعيات جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير على حركة السفر والطيران حيث تكبدت شركات الطيران خسائر هائلة.

وتابع، وبينما تعبر صناعة الطيران تداعيات هذه الأزمة واجهت أزمة جديدة هي الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي لتضيف الي الصعوبات الأخري التي تواجهها القارة السمراء ، والتي من بينها ضعف خطوط الطيران البينية بالقارة الأفريقية، وهي معوقات أدت إلى عرقلة التنمية في قارتنا وأخرت تحقيق ما نصبو إليه، الأمر الذي يتوجب معه ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تداعيات التغيرات المتلاحقة علي الساحة الدولية والإقليمية ومسايرة المبادرات الصادرة عن منظمتى الأيكاو والأياتا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا واعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بتحقيق السلامة والأمن والحفاظ على البيئة.