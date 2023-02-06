ولي عهد الكويت يبحث مع وزير خارجية السعودية مستجدات الأوضاع بالمنطقة

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بحث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد في قصر بيان بالعاصمة الكويت، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع بالمنطقة.



ونقل الأمير فيصل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت بالمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).



وفي السياق، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بوزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، حيث بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.