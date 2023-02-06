اليوم السابع
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وسائل إعلام: قلعة غازى عنتاب التاريخية تتعرض للدمار جراء الزلزال.. فيديو

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:32 ص
وسائل إعلام: قلعة غازى عنتاب التاريخية تتعرض للدمار جراء الزلزال.. فيديو قلعة غازى عنتاب
وكالات

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تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية التي تم بناؤها منذ أكثر من 2200 عام إلى الانهيار خلال الزلزال الذي وقع في تركيا صباح اليوم.

 

 

وكتبت صحيفة "بوستا" أن "القلعة التاريخية بغازي عنتاب انهارت".

ويذكر أن تلك القلعة التاريخية مدرجة في قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية.

وقد وقع زلزال بقوة 7.4 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش وأدى إلى دمار في عدد من المدن. ووفقا لمكتب حالات الطوارئ فقد توفي 76 شخصا في 7 مقاطعات، فيما أصيب 440، وتم الإبلاغ عن الأضرار في عدة مناطق من سوريا، كما شعر المواطنون بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

 

 

 

 

 

 

 


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