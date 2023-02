وسائل إعلام: قلعة غازى عنتاب التاريخية تتعرض للدمار جراء الزلزال.. فيديو

تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية التي تم بناؤها منذ أكثر من 2200 عام إلى الانهيار خلال الزلزال الذي وقع في تركيا صباح اليوم.

📌🇹🇷Tarihi Gaziantep Kalesi deprem nedeniyle yıkıldı.



📌🇹🇷Historical Gaziantep Castle was destroyed due to the earthquake. #SONDAKIKA #Turkey #deprem #BREAKING #Gaziantep #Nurdağı #Kahramanmaras #Malatya #Diyarbakır pic.twitter.com/RTZ8LMEgT0