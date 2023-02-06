اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 10:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع التركى: إقامة مخيمات لإيواء المتضررين من الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 09:05 م
وزير الدفاع التركى: إقامة مخيمات لإيواء المتضررين من الزلزال جانب من عمليات الإنقاذ
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، إن الزلزال الذي ضرب تركيا كان مركزه غازي عنتاب، وكهرمان مرعش، وكان له تأثيرات خارج الحدود في شمال سوريا.
 
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: "منذ الساعات الأولى، قمنا بتسيير طائرة ولم نستطع أن نحط بمطار أنطاليا، ولذلك ذهبنا إلى أنطاكيا، وانتلقنا عبر البر، وكانت الصعوبات في الوصول لمركز الزلزال، وقمنا بتأسيس خطة سريعة لتدارك الأمر".
 
وأضاف، أن 1098سيارة خاصة للوزارات ومنها وزارة الغابات والزراعة، وإدارة المياة والري، تم نقلها للمنطقة لتقديم المساعدات. وتابع: هذا الزلزال الذي ألحق أضرارًا كبيرة بعشر محافظات يجعلنا نشعر بالأسى ليس من أجل البشر فقط ولكن  بسبب الحيوانات كذلك، مؤكدًا أنه تم تأسيس مخيمات  لتأوي المتضررين والحيوانات الأليفة وحيوانات المزارع والمنكوبين الذين ينتظرون الإغاثة تحت الأركام و نحاول أن نقوم بواجبنا.
 
 

تركيا

خلوصي آكار

وزير الدفاع التركي

زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة

ضمن ضحايا الزلزال المدمر.. مصرع لاعب سورى سابق ونجم تشيلسى تحت الأنقاض.. فيديو

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:53 م

البيت الأبيض: إرسال فريقى بحث وإنقاذ إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:40 م

بابا الفاتيكان يعرب عن حزنه العميق بسبب الزلزال الذى ضرب تركيا وسوريا

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:48 م

مسؤول الإغاثة التركى للقاهرة الإخبارية: توقعات بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:02 م

الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 538 وفاة و1353 إصابة

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة