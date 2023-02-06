وزير الدفاع التركى: إقامة مخيمات لإيواء المتضررين من الزلزال

كتب محمد عبد المجيد

قال خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، إن الزلزال الذي ضرب تركيا كان مركزه غازي عنتاب، وكهرمان مرعش، وكان له تأثيرات خارج الحدود في شمال سوريا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: "منذ الساعات الأولى، قمنا بتسيير طائرة ولم نستطع أن نحط بمطار أنطاليا، ولذلك ذهبنا إلى أنطاكيا، وانتلقنا عبر البر، وكانت الصعوبات في الوصول لمركز الزلزال، وقمنا بتأسيس خطة سريعة لتدارك الأمر".

وأضاف، أن 1098سيارة خاصة للوزارات ومنها وزارة الغابات والزراعة، وإدارة المياة والري، تم نقلها للمنطقة لتقديم المساعدات. وتابع: هذا الزلزال الذي ألحق أضرارًا كبيرة بعشر محافظات يجعلنا نشعر بالأسى ليس من أجل البشر فقط ولكن بسبب الحيوانات كذلك، مؤكدًا أنه تم تأسيس مخيمات لتأوي المتضررين والحيوانات الأليفة وحيوانات المزارع والمنكوبين الذين ينتظرون الإغاثة تحت الأركام و نحاول أن نقوم بواجبنا.