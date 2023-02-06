وزير الخارجية لنظيره التركى: مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة إلى تركيا

كتب أحمد جمعة

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً مع وزير خارجية تركيا "مولود تشاووش أغلو"، اليوم الاثنين، وذلك لتقديم العزاء لحكومة وشعب تركيا فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له تركيا، ونقل خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أخطر نظيره التركي أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير خارجية تركيا تلقى اتصالا من سامح شكرى بكل تقدير وامتنان، معرباً عن شكر بلاده للتضامن الذي أظهرته مصر مع تركيا فى هذا الكارثة المروعة.