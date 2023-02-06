اليوم السابع
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وزير الخارجية لـ"نظيره السورى": مصر سترسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى سوريا

الإثنين، 06 فبراير 2023 05:30 م
وزير الخارجية لـ"نظيره السورى": مصر سترسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى سوريا وزير الخارجية سامح شكري يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السورى
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع الدكتور " فيصل المقداد" وزير خارجية سوريا، الاثنين، وذلك لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له الشقيقة سوريا اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نقل إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة. كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.

وقد أعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصرى لسوريا فى مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة  سامح شكرى بالاتصال.

 

 

 


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